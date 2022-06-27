Врач Горенков назвал главные признаки кислородного голодания

Доктор медицинских наук и главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков заявил, что кислородное голодание, другими словами гипоксия, может возникать по разным причинам .
Доктор медицинских наук и главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков заявил, что кислородное голодание, другими словами гипоксия, может возникать по разным причинам .
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