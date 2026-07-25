@ Георгий Чернышов/ТАСС Tекст: Дмитрий Зубарев Ветеран ЦРУ Джонсон назвал историческую память главным отличием граждан России Историческая память и опора на традиции – главное, что отличает россиян от американцев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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