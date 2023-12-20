Марченко признан первой звездой дня в НХЛ, Капризов — второй, Кучеров — третьей

Стали известны имена трёх лучших хоккеистов игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Как сообщается на официальном сайте НХЛ, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой дня.
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