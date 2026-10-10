США счастливы в связи с договоренностью с РФ по дизтопливу, Вашингтону была нужна эта сделка (с) ТрампМинистерство финансов США только что сняло санкции с российского дизеля.
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