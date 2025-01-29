"Пятно на истории нашей страны": Трамп запретил финансирование детские операций по смене пола

Американский лидер запретил трату государственных средств на операции по смене пола у детей.Президент США Дональд Трамп запретил государственное финансирование медицинских процедур, связанных с изменением пола у детей.
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