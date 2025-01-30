Новосибирские хирурги впервые в России помогли девочке с редким пороком сердца

Новосибирские хирурги внедрили уникальную методику лечения у детей с единственным желудочком сердца. Одиннадцатилетней девочке из Приморья провели успешную операцию, предотвращающую потерю белка после коррекции.
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