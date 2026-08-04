IIHS выявил самые опасные автомобили при ДТП

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) проанализировал смертельные дорожно-транспортные происшествия с 2021 по 2024 год и определил автомобили с максимальным риском для водителей и других участников движения.
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