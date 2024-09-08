Депутат парламента Петербурга Елена Киселева проголосовал на выборах губернатора города

И рассказала о развитии Северной столицы Лпутат Законодательного Собрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Елена Киселева проголосовала на выборах губернатора и рассказала в Городском медиацентре «Выборы 2024» о развитии Северной столицы.
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