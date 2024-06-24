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Пушков жёстко ответил на высказывание вице-канцлера Германии о РФ

Пушков жёстко ответил на высказывание вице-канцлера Германии о РФ

Сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале ответил на высказывание вице-канцлера Германии Роберта Хабека о России и Китае  По словам Пушкова, Хабек несёт чушь, когда призывает Пекин прекратить торговлю с Москвой.

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