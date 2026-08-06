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Два праздника. В Почаевскую Лавру пришли тысячи верующих УПЦ, в захваченном ПЦУ Успенском соборе во Владимире пусто

Два праздника. В Почаевскую Лавру пришли тысячи верующих УПЦ, в захваченном ПЦУ Успенском соборе во Владимире пусто

Крестный ход, который пытались запретить украинские власти, благополучно завершился. В Свято-Успенской Почаевской лавре прошли торжественные богослужения в день памяти Почаевского образа Пресвятой Богородицы.

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