Два праздника. В Почаевскую Лавру пришли тысячи верующих УПЦ, в захваченном ПЦУ Успенском соборе во Владимире пусто

Крестный ход, который пытались запретить украинские власти, благополучно завершился. В Свято-Успенской Почаевской лавре прошли торжественные богослужения в день памяти Почаевского образа Пресвятой Богородицы.
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