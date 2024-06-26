Специалист заявил, что «макушка» лета будет идеальной для отпуска в средней полосе РФ

Среда в Центральной России была завершающим днем в периоде умеренного и комфортного "скандинавского" лета, которое продолжалось последние 6 дней, когда средняя температура воздуха в Москве была немного ниже климатической нормы на это время года .
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