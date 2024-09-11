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Царьград

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  • Eduard
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Марков назвал неблагодарным отпущенного русским военным украинского волонтера

Марков назвал неблагодарным отпущенного русским военным украинского волонтера

Политолог Сергей Марков назвал неблагодарными слова украинского волонтера об отпустившем его бойце ВС России.

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