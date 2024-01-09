Почти 4 тысячи вагонов с полезными ископаемыми въехало в Суйфэньхэ из России

Итоги за год подвели в приграничном городе Суйфэньхэ. По железной дороге заехало в страну 3855 вагонов из России, в основном, завозились уголь, железная руда и древесина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал Being.
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