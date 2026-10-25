Как продолжаются работы по благоустройству бульвара Кокуй в Иванове, в пятницу, 23 октября, губернатору Станиславу Воскресенскому доложили глава областного центра Максим Комиссаров и представители подрядной организации.
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