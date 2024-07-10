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Царьград

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США планировали принять Украину в НАТО ещё в 1994-м году

США планировали принять Украину в НАТО ещё в 1994-м году

Совбез США хотел начать подготовку Украины ко вступлению в Североатлантический альянс ещё 30 лет назад.

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