Участники СВО в Крыму с 2025 года смогут оформить льготный проезд в МФЦ

Фото: minfo.rk.gov.ruУчастники СВО и члены их семей с 2025 года смогут оформить документы на льготный проезд в транспорте не по месту жительства в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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