Медведчук: Зеленский не сможет поставить подпись под документом о мире с Россией

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, не может подписывать документ о мире с Россией, так как он нелегитимен, и его подпись юридически ничтожна, сообщил ТАСС председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.