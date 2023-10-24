Новую платформу для спортивного программирования презентовали на форуме в Перми

«ФонКод» (FonCode) - отечественный, полностью импортозамещенный продукт для проведения спортивных соревнований и обучения вне зависимости от уровня подготовки, будь это образовательные учреждения или профессиональные компании.
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