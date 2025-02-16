Госдеп призвал наладить работу посольств России и США в обеих странах

Глава Госдепа призвал наладить работу посольств России и США в обеих странах Госсекретарь Марко Рубио обсуждал этот вопрос с Сергеем Лавровым и отметил, что работа посольств в нормальном режиме нужна для взаимодействия по любым вопросам, в том числе и миру на Украине Посольства США и России в обеих странах должны будут нормально функционировать в рамках переговорного процесса по Украине, зая .
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