Госдеп призвал наладить работу посольств России и США в обеих странах

Глава Госдепа призвал наладить работу посольств России и США в обеих странах Госсекретарь Марко Рубио обсуждал этот вопрос с Сергеем Лавровым и отметил, что работа посольств в нормальном режиме нужна для взаимодействия по любым вопросам, в том числе и миру на Украине Посольства США и России в обеих странах должны будут нормально функционировать в рамках переговорного процесса по Украине, зая .