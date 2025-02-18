Нацмузей Татарстана представил подлинные «Моабитские тетради» Мусы Джалиля 

Эту реликвию выставляют на всеобщее обозрение ежегодно, начиная с 1976 года.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоLПодлинный сборник стихов «Моабитские тетради», написанный Героем Советского Союза Мусой Джалилем в застенках берлинской тюрьмы Моабит, хранится в фондах Национального музея Татарстана и раз в год, 15 февраля, в день рождения поэта, выставляется на всеобщее обозрение, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.