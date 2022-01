Чрезмерное употребление кофе может приводить к слабоумию и уменьшению мозга. К такому выводу пришли американские диетологи, 11 января сообщает портал Eat This, Not That! Также к таким негативным последствиям могут привести злоупотребление алкоголем и сладкими напитками.