Бывший главком НАТО указал на возможное время переговоров по Украине

В конце текущего года может появиться возможность для организации переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предположил 28 января экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в эфире радио 77 WABC.