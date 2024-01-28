Бывший главком НАТО указал на возможное время переговоров по Украине

В конце текущего года может появиться возможность для организации переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предположил 28 января экс-главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в эфире радио 77 WABC.
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