В Черногории в стрелковом клубе обнаружили тела трех убитых мужчин

В городе Даниловград в Черногории в стрелковом клубе Češka zbrojevka обнаружили тела трех мужчин. О происшествии в полицию сообщил владелец заведения, после чего на месте начались следственные действия.
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