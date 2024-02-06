Собянин: Первую очередь промышленного технопарка ввели в «Алабушеве»

В трех корпусах будет создано более тысячи рабочих мест Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о введении в эксплуатацию трех корпусов на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии