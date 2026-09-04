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Лили Коллинз поздравила мужа с пятой годовщиной брака и показала архивные фото со свадьбы

Лили Коллинз поздравила мужа с пятой годовщиной брака и показала архивные фото со свадьбы

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл отмечают пятую годовщину свадьбы. По этому случаю 37-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" опубликовала в инстаграме* архивные снимки с церемонии, а также новое семейное фото.

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