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Госсовет КНР объявил о ограничении выезда связанных с технологиями граждан

Госсовет КНР объявил о ограничении выезда связанных с технологиями граждан

В Китае вступили в силу новые правила, позволяющие ограничивать выезд граждан за нарушения экспортного контроля и угрозу технологической безопасности.

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