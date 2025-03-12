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Царьград

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Русский боец закрыл собой мать с грудным ребёнком во время атаки ВСУ на ДНР

Русский боец закрыл собой мать с грудным ребёнком во время атаки ВСУ на ДНР

Девочка получила лишь ожог руки.Историю о том, как русский боец пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребёнком от обстрела ВСУ, рассказала жительница ДНР.

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