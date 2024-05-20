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«Ман Сити» снова чемпион, «Зенит» в гонке, пента-трик Кассьерры, 4:4 «Реала», Казахстан получил 10 шайб от США, победа Ферстаппена и другие новости

«Ман Сити» снова чемпион, «Зенит» в гонке, пента-трик Кассьерры, 4:4 «Реала», Казахстан получил 10 шайб от США, победа Ферстаппена и другие новости

1. «Манчестер Сити» в рекордный 4-й раз подряд выиграл чемпионат Англии, победив «Вест Хэм» (3:1) в 38-м туре АПЛ.

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Комментарии
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Игорь Афанасьев
Зенит не может быть позором российского футбола, Зенит бразильская команда, играющая в нашем чемпионате и к великому Санкт Петербургу не имеющая никакого отношения, только местом дислокации. От настоящего Зенита осталось только имя, а команда чужая, почти полностью иностранная, короче не наша команда на российские деньги.
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2 час.
сергей озеров
Ты прав,не может,но Зенит может быть позором бразильского футбола.
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2 час.
Максим Комаров
Два дебила - это сила!
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21 мин.

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