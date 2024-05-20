«Ман Сити» снова чемпион, «Зенит» в гонке, пента-трик Кассьерры, 4:4 «Реала», Казахстан получил 10 шайб от США, победа Ферстаппена и другие новости

Игорь Афанасьев

Зенит не может быть позором российского футбола, Зенит бразильская команда, играющая в нашем чемпионате и к великому Санкт Петербургу не имеющая никакого отношения, только местом дислокации. От настоящего Зенита осталось только имя, а команда чужая, почти полностью иностранная, короче не наша команда на российские деньги.