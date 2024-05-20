«Ман Сити» снова чемпион, «Зенит» в гонке, пента-трик Кассьерры, 4:4 «Реала», Казахстан получил 10 шайб от США, победа Ферстаппена и другие новости

1. «Манчестер Сити» в рекордный 4-й раз подряд выиграл чемпионат Англии, победив «Вест Хэм» (3:1) в 38-м туре АПЛ.
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