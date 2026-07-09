В Москве обсудили современные достижения в области генетических технологий

В Центре международной торговли Москвы прошёл Второй форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия», посвящённый современным достижениям в области генетических технологий, которые способствуют формированию медицины 3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии