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В Москве обсудили современные достижения в области генетических технологий

В Москве обсудили современные достижения в области генетических технологий

В Центре международной торговли Москвы прошёл Второй форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия», посвящённый современным достижениям в области генетических технологий, которые способствуют формированию медицины 3.

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