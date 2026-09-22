Захват Константинополя турками: как это было

К середине XV века Византийская империя перестала быть империей. Она стала городом. Константинополь, основанный Константином Великим в 330 году, к 1453-му представлял собой обнесённый стенами анклав, окружённый со всех сторон османскими владениями.
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