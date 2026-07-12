«Падшая империя»: Дмитриев раскритиковал ситуацию с миграцией в Великобритании

Спецпредставитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей», комментируя ситуацию с миграцией в стране.
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