В Детском парке Симферополя состоятся развлекательные мероприятия для детей

В первые зимние выходные Детский парк Симферополя приглашает юных жителей и гостей столицы на увлекательные игровые программы с любимыми персонажами, сообщает МБУК "Парки столицы" в своем официальном telegram-канале.
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