Назначат ли виноватого за бойню в гимназии, куда денут экс-ректора КАИ и ждет ли ТАИФ уценка?

Топ-10: «БИЗНЕС Online» о самых важных событиях, слухах и интригах недели. Выпуск 252-й «Казанский стрелок» Ильназ Галявиев предупреждал семью о том, что готовит теракт; дочь Хайрова делит с мужем английский особняк за 42 млн фунтов стерлингов; СИБУР собирается изучить, как НКНХ и КОС попали к нынешним акционерам ТАИФа; «Татнефть» реконструирует центральную мечеть в Альметьевске; федеральные игроки ищут в Татарстане площадку для винно-водочного завода; в руководстве ВКТ одним татарином стало больше.