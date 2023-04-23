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«Бавария» не выигрывает 4 матча подряд впервые с 2018 года

«Бавария» не выигрывает 4 матча подряд впервые с 2018 года

«Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги. Безвыигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах составила 4 матча впервые с октября 2018 года.

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