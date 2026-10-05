Отказ России от мести станет большим наказанием

#геостратегия Враги и недоброжелатели являются неотъемлемой частью жизни как отдельных индивидов, так и целых народов.
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Зачастую думаю - а нет ли какой-то СИСТЕМНОЙ ошибки в нашей политике, если спасённые нами в наших врагов превращаются?
Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!!
В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше "жестов доброй воли" и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А "озверином" нас достаточно кормили - одни "Мински" с их "последующим разоблачением" чего стоят!
Хватит всех прощать, пора и за зло наказывать жестко
Зло и предательство прощать нельзя. Иначе это будет понято как слабость. Напрасно не довели с проЕбалтами до конца, сейчас все аукнулось. И не только с ними. Предлагали же америкосы стерилизовать Германию после войны. Хорошо своих знают, отдышались и снова начали гадить. Войну надо доводить до конца. Спросите у Дании про Гренландию. И ведь ни одна англо-сракская сволочь слова против не сказала, хотя все знали. Америкосы зачистили своих индейцев практически под ноль, это в порядке вещей. Почему только Россия должна всем прощать и утираться от плевков в лицо и спину?!
Месть блюдо холодное. Употребдяют, хорошо подождав. Посмотрев на поведение всех наших "варшаво - блоковых" членов в нынешнее время , этих болгар, румын, чехов, поляков, прочих наших "друзей" и подумав холодной собственной головой, определить им, отмерить, каждому. Мы без них сейчас находимся и вот выживаем. Пусть они без нас попробуют. Колониализм американский попробуют, если советский не угоден был. А США на всей этой публике ой отыграют свои затраченные тугрики на кипиш в России. Все эти нынешние фон дер Бляди и Калловы девки свалят в небытие. Придут другие такие же хитрые. Мы готовы их встретить? Или опять начнём под предлогом торговли - двигателя прогресса кормить всю эту шушеру. На мой взгляд уж лучше с китайцами и индусами да вьетнамцами поторговаться. Там хоть и хитрые но мудрые челы.
Товарищ Сталин вместо уничтожения предателей и их потомков даровал им жизнь. Это относится не только к отдельным личностям, но и целым народам. Если бы были показаны кадры кинохроник тех зверств, что во время фашистской оккупации творили крымские татары, то я больше чем уверен народы к которым татар сослали сами передушили бы их. Тоже касается кавказских народов. Потом начали выпячивать вину правительства СССР перед репрессированными народами, слово то какое придумали, и замалчивать деяния преступников. Любой орган исполнительной ВЛАСТИ обязан принять меры по прекращению преступления и задержанию преступников. В условиях войны устраивать следствие и суды являются уже преступлением перед памятью жертв преступников! Поэтому народы стран бывшего Варшавского договора во время ВОВ зверствовали на территории СССР, а потом прикрывшись словами о сворачивании социализма в СССР, и мол их предательством Москвой, быстренько выпрыгнули из трусов социализма и рванули снова в капитализм.
Примерно как в фильме Клеопатра... Когда подкупленная или запуганная служанка поднесла Клеопатре отравленную чашу, она сказала, я тебя прощаю, но.... Предложила выпить из этой чаши. Прощение не означает исключение возмездия тому, кто хотел отравить тебя... Так и здесь...
Зёрна и центры ЗЛА должны уничтожаться! Это - закон жизни. Без него прогресса в человеческом обществе нет. Германский фашизм в своё время НАДО БЫЛО уничтожить! Бандеровщину, как филиал фашизма, в нынешнюю эпоху уничтожить просто необходимо!