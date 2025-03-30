HR-эксперт: какой персонал может попасть под сокращение штата в 2025 году

Рынок труда и сфера найма в 2025 году изменились, востребованные два-три года назад специалисты могут попасть под сокращение, а самыми дефицитными стали люди обычных профессий — кассиры, грузчики, курьеры и др.
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