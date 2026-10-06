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В районе «Москва-Сити» произошел пожар на стройке премиального ЖК

В районе «Москва-Сити» произошел пожар на стройке премиального ЖК

Крупный пожар вспыхнул на стройплощадке премиального ЖК рядом с «Москва-Сити». Возгорание произошло на территории комплекса «Квартал Серебряный Бор», на место стянуты значительные силы МЧС.

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