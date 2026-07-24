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Царьград

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В Самаре стартует XXVI фестиваль-регата памяти Высоцкого

В Самаре стартует XXVI фестиваль-регата памяти Высоцкого

В Самарской области 24 и 25 июля состоится XXVI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. Соревнования объединят юных спортсменов и опытных яхтсменов из разных городов России.

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