Блиновская лишилась сотен сотрудников, продвигавших её курсы

Без работы остались более 400 человек, пишут СМИ.Pr Scr t.me/moscowcourts--> Блогер Елена Блиновская потеряла больше 400 сотрудников, которые занимались организацией и продвижением её марафонов, поскольку больше не может платить им зарплату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии