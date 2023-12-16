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Блиновская лишилась сотен сотрудников, продвигавших её курсы

Блиновская лишилась сотен сотрудников, продвигавших её курсы

Без работы остались более 400 человек, пишут СМИ.Pr Scr t.me/moscowcourts--> Блогер Елена Блиновская потеряла больше 400 сотрудников, которые занимались организацией и продвижением её марафонов, поскольку больше не может платить им зарплату.

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