Сотрудники ямальских архивов провели спортивный забег в Салехарде

Жители Салехарда провели воскресный день на стадионе, расположенном на улице Обской. Ямальцы вышли на первый забег, приуроченный к Международному дню архивов, сообщили в telegram-канале медиацентра «Салехард».
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