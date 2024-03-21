Власти Сочи предлагают многодетным семьям денежные компенсации взамен положенных земельных участков, которых на курорте практически нет

Власти Сочи предлагают многодетным семьям денежные компенсации взамен положенных земельных участков, которых на курорте практически нетВ Сочи начат прием заявок от многодетных семей на выплату денежных компенсаций примерно в 300 тысяч рублей взамен положенных им по закону бесплатных земельных участков.