Бразилия: один член батальона специальных операций был убит и четверо офицеров военной полиции получили ранения во время перестрелки в Гардениа-Асуль, в юго-западной зоне Рио-де-Жанейро, в утренние часы после того, как офицеры, ехавшие в транспортных средствах без опознавательных знаков, не узнали друг друга.