Бразилия: один член батальона специальных операций был убит и четверо офицеров военной полиции получили ранения во время перестрелки в Гардениа-Асуль, в юго-западной зоне Рио-де-Жанейро, в утренние часы после того, как офицеры, ехавшие в транспортных средствах без опознавательных знаков, не узнали друг друга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым