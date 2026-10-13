Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Вьетнама

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в РФ для граждан Вьетнама. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
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