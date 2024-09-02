Кому на нефтегазовых предприятиях ЯНАО платят самую высокую зарплату

На нефтегазовых предприятиях ЯНАО и подрядных организациях, обслуживающих деятельность крупных компаний ТЭК, самые высокие заработки предлагают представителям наиболее дефицитных профессий — инженерам различных специализаций, опытным машинистам, а также специалистам по охране труда и геологам.