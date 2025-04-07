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Царьград

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Смазывать или не трогать? Один неверный шаг с болтами колёс, который ставит под угрозу всю поездку

Смазывать или не трогать? Один неверный шаг с болтами колёс, который ставит под угрозу всю поездку

Одни автолюбители уверяют, что болты без смазки и сезона не прослужат, вторые твердят, что трогать их ни в коем случае нельзя.

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