«Поедемте в номера»: выяснилось, почем теперь ночь в отеле для гостей Петербурга

И сколько стоят сутки в хостеле. Сутки в петербургском отеле обходятся в среднем в 7,5 тыс. рублей. Такие расценки были установлены в гостиницах этим летом, сообщают аналитики специализированного сервиса «Яндекс Путешествия».
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