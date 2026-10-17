Принцесса Калина, дочь Симеона II — последнего царя Болгарии, который впоследствии стал премьер-министром страны, — давно привлекает внимание необычными изменениями во внешности.
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