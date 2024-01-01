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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Чем заняться на новогодних праздниках, если надоело смотреть телевизор

Чем заняться на новогодних праздниках, если надоело смотреть телевизор

Amic.ru собрал 10 интересных вещей, которыми можно заниматься на новогодних праздниках Новогодние праздники – это время, когда можно отдохнуть, насладиться атмосферой волшебства и провести время весело и интересно.

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