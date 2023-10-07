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ВС России отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

ВС России отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России отразили семь атак ВСУ на краснолиманском направлении.

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