Крым на грани блэкаута: энергосистема полуострова получила критические повреждения. Ограничения подачи света действуют по всему полуострову

Крым на грани блэкаута: энергосистема полуострова получила критические повреждения. Ограничения подачи света действуют по всему полуостровуС 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации, введённый совместным решением властей двух регионов для урегулирования экономических вопросов.